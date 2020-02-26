Кто в Одессе 26 февраля проведёт без света

26 февраля в Одессе произойдёт очередное отключение электроснабжения ряда жилых объектов.

Как сообщает облэнерго, с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено в домах по таким адресам:

— ул. 2-я Лагерная, 40;

— 2-й Разумовский переулок, 11, 7/10, 7, 9;

— ул. Александра Тимошенко, 37, 39, 41, 42;

— Алексеевская площадь, 3, 4, 6, 6а, 7, 8;

— ул. Багрицкого, 52, 73б, 73а, 52а, 75, 56, 75а, 54, 54а, 71, 71б, 71а, 50, 73;

— Веры Фигнер, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26;

— Весенняя, 29а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 23а, 10а, 25б, 27а, 29б, 25а, 25, 27, 29, 33, 41;

— Глиняная, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41/1, 41а, 40а, 34а, 29а, 35а, 33а, 43, 44, 46, 48, 37а;

— Головковская, 9;

— Градоначальницкая, 22/4, 22/1, 15, 16, 8, 10, 17, 12, 28, 18, 18а, 19, 14, 21, 23, 22/7, 22/5, 22/3, 29, 26б, 26а, 30, 25, 32, 26, 22/8, 22/6;

— Греческая, 38, 40;

— Ефимова, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38а, 42а, 34б, 36а, 37а, 38, 34а, 35а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 31а;

— Картамышевская, 28, 30, 35, 32/34, 30/1, 12, 14;

— Колонтаевская, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

— Косвенная, 5, 10, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 26г, 38, 39, 40, 42, 55, 57, 90;

— Красный переулок, 1, 3;

— ул. Ленинградская (переименована в Кутузакия), 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

— Маршала Малиновского, 68, 76а, 84б, 88, 82, 66, 80, 78, 76, 72, 70, 92, 84а, 74, 90, 82а;

— Мастерская, 2;

— Разумовская, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58;

— Раскидайловская, 28, 30, 32, 34, 38;

— Софьи Перовской, 33а, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42а, 39а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48;

— Средняя, 37, 41, 43, 45;

— Староконный переулок, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

— Январский переулок, 3а, 5.

Также с 9 до 19:00 будут обесточены дома по улицам:

— 3-я линия (Лиманчик), 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268;

— переулок Амундсена, 9, 11;

— ул. Гаршина, 11/9, 11, 11б, 11в, 12/1, 11д, 11ж, 12, 3/9, 11/17, 11/12;

— Дача Ковалевского, 140/11, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 142;

— Ильфа и Петрова, 31, 18а, 27.

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет столь частые для одесситов так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.