19-летняя одесситка победила 5-ю «ракетку» мира американку Софию Кенин

Украинская теннисистка из Одессы Даяна Ястремская, занимающая 25-е место в мировом женском теннисе, вышла во вторник в 3-й круг турнира WTA серии Premier 5 в Дохе (Катар) с общим призовым фондом 3 млн 240 тыс 445 долл.

Во втором раунде 19-летняя одесситка нанесла поражение пятой «ракетке» мира американке Софии Кенин — 6:3, 7:6 (7:4), сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

Чемпионка Australian Open София Кенин так прокомментировала своё поражение:

«Чувствую, что я полностью потеряла форму. Это плохо, я недовольна этим, это разочаровывает. В Мельбурне я играла в лучший теннис в своей жизни, а теперь я играю не в свой худший теннис, но не в тот теннис, в который я хотела бы играть».