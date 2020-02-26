Беларусь может с марта получать нефть через «Одесса-Броды»

Поставки нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса-Броды могут начаться уже в марте.

Об этом 25 февраля сообщает госагентство Белта со ссылкой на заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

«Ведётся работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса-Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объём — несколько танкеров», — рассказал Сизов.

По его словам, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод Одесса-Броды) будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надёжный транспорт.

При этом Владимир Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком. «Мы ведём работу по приобретению ресурсов в Чёрном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации», — добавил он.

«Объём поставки по нефтепроводу Одесса-Броды будет определяться исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России», — пояснил зампред «Белнефтехима».

Кстати. С 1 января Россия перестала поставлять нефть в Беларусь из-за разногласий по цене на сырьё. Тогда правительство и нефтеперерабатывающие заводы Беларуси начали поиски альтернативных маршрутов поставок, в том числе из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. В январе в Клайпедский порт пришло судно с 86 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси.

Как сообщала Одесса News, одесский порт 6 июля 2019 года принял танкер под флагом Гонконга, доставивший из США 75 тысяч тонн нефти, закупленной ПАО “Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.