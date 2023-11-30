Умер лауреат Нобелевской премии, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября в возрасте 100 лет.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылками на агентство Reuters и персональный сайт Киссинджера.

Киссинджер скончался в своём доме в Коннектикуте. Его похоронят во время частной семейной службы, после которой позже состоится публичная панихида в Нью-Йорке.

Будущий дипломат США родился 27 мая 1923 года в Германии, городе Фюрт, в религиозной еврейской семье. В 1938 году его семья покинула Германию и уехала в США. Там он в 1943 году получил американское гражданство.

Он служил в армии США: сначала был переводчиком, а затем перешёл в корпус контрразведки. В 1947 году поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. С 1954-го по 1969 год был преподавателем в этом учебном заведении.

Киссинджер возглавлял американскую дипломатию в 1973–1977 годах во времена президента Ричарда Никсона. Его считали одним из самых авторитетных политиков США.

Благодаря его усилиям были открыты дипломатические отношения США с Китаем, состоялись знаковые американо-советские переговоры о контроле над вооружениями, расширились связи между Израилем и его арабскими соседями, а также были заключены Парижские мирные соглашения с Северным Вьетнамом.

Правление Киссинджера, как главного архитектора внешней политики США, пошло на убыль после отставки Никсона в 1974 году на фоне Уотергейтского скандала. Однако он продолжал оставаться дипломатической силой в должности государственного секретаря при преемнике Никсона – президенте Джеральде Форде.

В то время как многие приветствовали Киссинджера за его богатый опыт, другие клеймили его как военного преступника за поддержку антикоммунистических диктатур, особенно в Латинской Америке. В последние годы его путешествия были ограничены попытками других стран арестовать его или допросить о прежней внешней политике США.

Его Премия мира 1973 года, которую он получил вместе с президентом Северного Вьетнама Ле Дых То (впоследствии отказавшегося от неё), была одной из самых противоречивых в истории. Два члена Нобелевского комитета подали в отставку из-за возникших вопросов по поводу тайной бомбардировки Камбоджи со стороны США.

Киссинджер был активен и после своего столетия – он посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях лидерства и давал показания перед комитетом Сената о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. В июле 2023 года он совершил неожиданный визит в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.

Также он сделал ряд спорных заявлений об Украине. В частности, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая 2022 года он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории Украине во время мирных переговоро по прекращению войны. В в мае 2023 года Киссинджер высказал мнение, что Украину необходимо принять в НАТО «для безопасности Европы».

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