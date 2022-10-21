Есть ли шансы у Почётного гражданина Одессы вернуть пост британского премьера

Вероятность участия бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в новых выборах премьера довольно высокая.

Об этом 20 октября пишет The Time, информирует издание ГОРДОН.

По данным издания, он «зондирует» ситуацию. Автор статьи Стивен Свинфорд пишет, что для Джонсона это «вопрос национальных интересов».

The Times считает, что сам Джонсон верит — способен снова возглавить консерваторов. Со ссылкой на нескольких членов партии газета отмечает, что его возвращение «вполне может состояться».

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября Лиз Трасс подала в отставку.

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до её отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на её месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера – Риши Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.

Шансы возглавить британское правительство, по мнению обозревателей Sky News, имеют также лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт и государственный секретарь министерства внутренних дел в правительстве Лиз Трасс Суэлла Браверман.

Государственный вещатель Великобритании ВВС, ссылаясь на ставки букмекеров, оценивает шансы Риши Сунака занять пост премьер-министра в 36%, Пенни Мордонт — 18%, Бена Уоллеса — 9%, а Бориса Джонсона — 7%.

Ожидается, что выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра состоятся уже на следующей неделе.

Как сообщала Одесса News, за помощь Одессе во время вторжения РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награждён Почётными знаками имени Григория Маразли I, II и III степеней. Получение этих знаков означает автоматическое получение звания Почётного гражданина Одессы.

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