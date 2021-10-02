Зеленский удостоил 3-х одесских педагогов государственными наградами

По случаю Дня работников образования Президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд педагогов страны высокими государственными наградами, в том числе трёх представителей Одесской области.

Полный текст Указа о награждении опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

За значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм орденом «За заслуги» III степени награждён Иванников Сергей Иванович — преподаватель, директор коммунального учреждения «Балтский педагогический колледж» Одесской области.

Звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено Мельниковой Ирине Борисовне — учительнице Одесской гимназии №1 имени А.П.Быстриной Одесского городского совета.

В Указе также отмечен труд заведующей кафедрой Одесского национального медицинского университета Аппельханс Елены Леонидовны. Ей присвоено звание «Заслуженный работник образования Украины».

Одесса News сообщала, как в преддверии Дня учителя областные и городские власти чествовали педагогических работников.

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