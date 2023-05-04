Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, он теряет сознание

Состояние экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили ухудшилось, он потерял сознание.

Об этом он сам рассказал в Facebook 3 мая.

По словам Саакашвили, несмотря на необходимые медицинские процедуры, 29 апреля у него случился двойной эпизод обморока.

«2 мая, из-за падения калия пришлось сделать переливание. Сегодня я снова потерял сознание и едва избежал смерти, ударившись головой о железный стол. Хочу поблагодарить медсестёр, успели вовремя добраться», – написал Саакашвили.

Как сообщала Одесса News, врачебная комиссия, которая в апреле посетила Михаила Саакашвили, заявила об ухудшении состояния его здоровья.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Ещё до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

6 марта 2023 года Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента страны-агрессора России Владимира Путина. Он считает, что его партия проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал главой администрации Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия «принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.