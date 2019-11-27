Дело о пожаре в одесском отеле «Токио Стар»: суд освободил главного обвиняемого

Апелляционный суд Одесской области удовлетворил ходатайство адвокатов совладельца гостиницы «Токио Стар» Вадима Чёрного, в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли девять жильцов, и отпустил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Такое решение приняла 27 ноября коллегия суда под председательством Александра Журавлёва, сообщает Пушкинская.

«Заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия судей приняла решение удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому Чёрному — освободить из-под стражи под круглосуточный домашний арест сроком до 18 декабря в рамках срока досудебного расследования. Подсудимый обязан носить электронный браслет и по первому требованию приходить на допросы следователей», — озвучил решение судья.

Отмечается, что подсудимого освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Однако, представитель стороны государственного обвинения Евгений Антощук заявил в суде, что он категорически против освобождения Вадима Чёрного из-под стражи.

«Отныне подсудимому будут каждые два месяца продолжать домашний арест, в СИЗО обвиняемого вернут только в случае нарушения определённого судом режима», — отметил Антощук.

Чёрный же пообещал выполнять все обязанности, возложенные на него судом, и сотрудничать со следствием.

«Пострадавшая Надежда Лебедева, которая в пожаре потеряла дочь и внучку, была крайне возмущена таким решением суда. Она предложила публике в последний раз посмотреть на Чёрного, так как «общество в Одессе его больше не увидит», — резюмирует издание.





Фото: Пушкинская

Видео: Думская