В Нацпарке «Тузловские лиманы» активизировались рептилии

Отдыхая в НПП «Тузловские лиманы» на берегу лиманов или Чёрного моря, туристы часто встречаются со змеями, которых они называют гадюками и стараются в лучшем случае убежать, а в худшем — просто убить.

Но, как пишет на своей странице в Facebook известный одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев, во всех случаях, — это бывают не гадюки, а ужи различной окраски. Эти рептилии принадлежат к семейству ужеобразных. Верх их змеиного туловища может быть окрашен в тёмно-серый, бурый, тёмно-оранжевый, либо оливковый цвет, разбавляемый тёмным «шахматным» узором. Брюхо — светло-серое или грязно-белое, с тёмной продольной полосой в центре (У обыкновенного ужа). У отдельных особей эта полоска занимает нижнюю сторону целиком. Среди ужей встречаются как альбиносы, так и меланисты.

«В НПП «Тузловские лиманы» обитают два вида. Обыкновенный уж отличается от водяного жёлтыми «ушами» и светлой продольной полосой на спине», — объясняет эколог.

Беззлобных ужей роднит с ядовитой гадюкой совсем немногое: излюбленные места релаксации (лес, водоёмы, лужайки) и стремление избежать столкновения с людьми. Правда, гадюка реже сохраняет самообладание и атакует человека при первом неосторожном движении.

Иван Русев описывает также различия между ужами и гадюками: ужи длиннее, стройнее гадюки и имеют более плавный переход от тела к хвосту, вдоль спины гадюки тянется зигзагообразная полоса, у ужа овальная, слегка яйцевидная голова, тогда как у гадюки она треугольная и напоминает копьё, у ужей нет ядовитых зубов а зрачки вертикальные либо круглые, а у гадюк зрачки поперечные, как палочки, ужи едят лягушек и мальков рыбы, а гадюки предпочитают мышей.

Иван Русе пишет, что ужей можно видеть и в городе, где, поселяясь, ужи нередко оказываются под колёсами, так как любят греться на асфальте. Это основная причина сокращения популяции ужей в густонаселённой местности, хотя в глобальном плане за численность вида можно не беспокоиться.

Кстати. Ужи живут более 10 лет, и главным условием их долгой жизни считается вода. Ужи много пьют и купаются, совершая дальние заплывы без определённой цели или в поисках охоты на бычков. В воде ужи передвигаются как все змеи, вертикально подняв шею и волнообразно изгибая корпус и хвост в горизонтальной плоскости. Во время охоты глубоко ныряют, а отдыхая, залегают на дне или обвивают подводную корягу. Обыкновенный уж ночью уползает в укрытие — пустоты от вывороченных корней, скопища камней или норы.

Оказавшись в лапах хищника или руках человека, рептилия притворяется сдохшей либо брызгается вонючей субстанцией, выделяемой клоакальными железами.

Обыкновенные ужи постоянно испытывают дефицит надежных укрытий, из-за чего с удовольствием пользуются плодами человеческой деятельности, обживая дома, курятники, бани, погреба, мосты, сараи, компостные кучи и помойки.

После сытного обеда уж обходится без пищи не менее пяти дней, а если надо — несколько месяцев.

Как сообщала Одесса News, дикие пчёлы заполонили Национальный природный парк «Тузловские лиманы», чтобы начать свою кропотливую работу — опыление травянистых растений.

Фото: Facebook\Иван Русев