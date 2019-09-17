Свитолиной вновь удался старт — теперь на турнире WTA в Гуанчжое

Лучшая украинская теннисистка из Одессы Элина Свитолина победила во вторник словенку Далила Якупович в первом раунде турнира WTA в китайском городе Гуанчжоу с призовым фондом 500 тыс долл.

Результат матча соответственно 3-й и 151-й «ракеток» мира — 6:3, 6:3, сообщает XSport.

Встреча на корте продолжалась 1 час 10 минут.

Элина Свитолина так прокомментировала победу над словенкой:

«Здесь очень много болельщиков и я рада выступить в Гуанчжоу. Я довольна сегодняшней игрой, надеюсь, что смогу сыграть здесь несколько матчей».

В следующем поединке Элина сыграет против Мари Боузковой из Чехии (63).

Отмечается, что сегодня на корт выйдет ещё одна одесситка Екатерина Козлова (72), которая встретится с высшей по рейтингу теннисисткой — китаянкой Шуай Чжан (34).