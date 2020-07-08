В Одессе сильный ветер повалил 63 дерева

С вечера 7 июля сильный ветер в Одессе стал причиной падения десятков деревьев, а также привёл к обрывам контактных и электросетей.

Так, по сообщению официального сайта города, в разных районах Одессы повалено 63 дерева.

Отмечается, что коммунальные службы и предприятия оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды.

По состоянию на 10:00 8 июля 42 дерева были распилены и вывезены, 21 — в работе.

Кроме того, сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» ликвидировали 22 обрыва контактной сети. В настоящее время городской электротранспорт работает в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, 8 июля в Одессе сохранится ветреная погода.

Одесская мэрия убедительно просит быть бдительными и, по возможности, не оставлять транспорт в непосредственной близости от деревьев.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма неподалёку Одессы сорвало с якоря танкер » Delfi».

Фото: Пушкинская, ТАЙМЕР, «Одесса»