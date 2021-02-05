Мэр Одессы попросил владельцев гаражей в районе аэропорта очистить территорию

4 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с инициативной группой, представляющей интересы гаражных обществ «Чайка», «Вираж» и «Сокол».

Как сообщает официальный сайт города, в ходе диалога речь шла о сооружениях, которые размещены на земле коммунальной собственности, находящейся в управлении коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса» Одесского городского совета.



«В настоящее время, когда ведётся строительство нового аэродромного комплекса, данные временные сооружения попадают под снос. На их месте планируется продолжение строительства перронного комплекса», — говорится в сообщении.



«Городу выделяют из государственного бюджета огромные средства, практически три миллиарда гривен. Наконец-то в Одессе появится всепогодный аэропорт с современной взлётно-посадочной полосой. И поэтому необходимо строительство перронов. Этим создаётся серьёзная конкуренция другим аэропортам, в том числе зарубежным. В будущем это рабочие места, возможно, для ваших детей и внуков. Нам необходимо двигаться дальше. И у нас для этого есть все правовые основания», — обратился Геннадий Труханов к участникам встречи.

Отмечается, что это не первая встреча руководства мэрии с представителями гаражных обществ. Ранее предлагалось, что город в качестве компромиссного варианта определит другой земельный участок, который может быть использован под гаражи. Такой участок на сегодня определён.

По словам руководителя КП «Международный аэропорт Одесса» Ольги Макогонюк, на этом участке можно разместить до 600 металлических конструкций для хранения автомобилей.

Для обеспечения законных прав всех собственников сооружений продолжается работа по определению ещё одного участка, который мог бы использоваться под стоянку транспортных средств.

Была достигнута договорённость об инвентаризации временных сооружений всех трёх гаражных обществ, установлении их правового статуса и их владельцев, после чего всем персонифицированным участникам процесса будет предоставлена компенсация в виде земельного участка для размещения гаража или, по желанию членов общества, организации стоянки транспортных средств.

«Это в дальнейшем только защитит каждого члена гаражного общества. Городом будут выданы соответствующие документы, закрепляющие ваше право собственности на данный земельный участок для размещения гаража», — отметила Ольга Макогонюк.

Фото: Думская, «Одесса»

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