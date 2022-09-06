Количество убитых российских захватчиков перевалило за 50 тысяч

Общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, превысило 50,1 тыс.
Об этом сообщил утром 6 сентября пресс-центр Генштаба ВСУ.
Вооружённые силы Украины за последние сутки ликвидировали около 350 российских захватчиков.
Остальные потери оккупантов выглядят так:
- танки – 2077 (+9 за сутки);
- боевые бронированные машины – 4484 (+25);
- артиллерийские системы – 1179 (+22);
- РСЗО – 296 (+2);
- средства ПВО – 156;
- самолёты – 236;
- вертолёты – 207 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);
- крылатые ракеты – 209 (+4);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3305 (+19);
- специальная техника – 109 (+2).
«Наибольшие потери противник понёс на донецком направлении. Данные уточняются», – говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, подтверждённые потери врага на юге Украины за истекшие сутки составляют 86 военных, 4 танка, 12 единиц автобронетехники, 4 гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С», 3 пушки 152-го калибра «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С», станцию связи и противотанковый ракетный комплекс. Ликвидировано 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
О потерях с нашей стороны читайте здесь.
Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook
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