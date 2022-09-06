Количество убитых российских захватчиков перевалило за 50 тысяч

Общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, превысило 50,1 тыс.

Об этом сообщил утром 6 сентября пресс-центр Генштаба ВСУ.

Вооружённые силы Украины за последние сутки ликвидировали около 350 российских захватчиков.

Остальные потери оккупантов выглядят так:

танки – 2077 (+9 за сутки);



боевые бронированные машины – 4484 (+25);



артиллерийские системы – 1179 (+22);



РСЗО – 296 (+2);



средства ПВО – 156;



самолёты – 236;



вертолёты – 207 (+1);



БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);



крылатые ракеты – 209 (+4);



корабли/катера – 15;



автомобильная техника и автоцистерны – 3305 (+19);



специальная техника – 109 (+2).



«Наибольшие потери противник понёс на донецком направлении. Данные уточняются», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, подтверждённые потери врага на юге Украины за истекшие сутки составляют 86 военных, 4 танка, 12 единиц автобронетехники, 4 гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С», 3 пушки 152-го калибра «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С», станцию ​​связи и противотанковый ракетный комплекс. Ликвидировано 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

О потерях с нашей стороны читайте здесь.

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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