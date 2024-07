В Одессе состоится мировая премьера мюзикла «И перед зеркалом никого»

28 июля в Одесском Международном культурном центре UNION» состоится мировая премьера мюзикла No One in Front of the Mirror («И перед зеркалом никого»).

Эксклюзивный показ международного проекта Израиль-Украина приглашает в увлекательное путешествие между прошлым и настоящим.

В спектакле – три самостоятельные части. И для каждой созданы по два персонажа. Это женщина и мужчина. Трое из героев – исторические фигуры. Остальные – вымышленные (есть даже безымянные). Кто-то попадает в действительно драматические обстоятельства, драма других – скорее авторская ирония.

Невероятная хореографическая постановка, яркие исторические костюмы и, конечно же, исполнение вживую – всё это о мюзикле No One in front of the Mirror.

В спектакле заняты лауреаты международных конкурсов вокалистов, солисты Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного Ирина Гусак, Анастасия Майстренко, Иван Ковалёв, а также Андрей Эрлихман (он же автор музыки).

Стоимость билетов от 400 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам.

