В NASA назначен директор по изучению НЛО

Агентство NASA ввело должность директора по исследованиям неопознанных аномальных феноменов (НАФ), ранее известных как НЛО.

Об этом сообщил сайт NASA 14 сентября, пишет издание ГОРДОН.

NASA заказало независимое исследование, чтобы лучше понять, как агентство может внести свой вклад в текущие усилия правительства по дальнейшему изучению наблюдений за событиями в небе, которые нельзя идентифицировать как воздушные шары, самолёты или как известные природные явления с научной точки зрения. Новый директор помогал в этом исследовании.

Администратор NASA Билл Нельсон рассказал, что человек на этой должности будет разрабатывать и контролировать реализацию научного видения NASA в области исследований НАФ, включая использование опыта NASA для работы с другими агентствами для анализа НАФ, применения искусственного интеллекта и машинного обучения для поиска аномалий в небе.

«NASA будет выполнять эту работу прозрачно на благо человечества», – подчеркнул Нельсон.

Новую должность занял Марк МакИнерни, которые ранее работал связующим звеном NASA с министерством обороны США. С 1996 года он занимал различные должности в Центре космических полётов имени Годдарда НАСА в Гринбелте (штат Мэриленд), в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований и Национальном центре ураганов.

Кстати, в парламенте Мексики состоялись слушания по внепланетной жизни. На заседании журналист и исследователь НЛО Хайме Мауссан показал два артефакта, по его словам, являющихся трупами инопланетян, о чём 14 сентября сообщает Reuters.

Мауссан утверждает, что эти образцы никак не связаны с какой-либо жизнью на земле, не имеют никакого отношения к людям.

Тела были в футлярах. Они имеют по три пальца на каждой руке и удлинённые головы. Как уверяет журналист, их обнаружили в Перу вблизи старинных линий Наска 2017 года. По его словам, инопланетянам примерно 1 тыс. лет.

Это подтвердил и директор Научного института здравоохранения мексиканского флота Хосе де Хесус Сальсе Бенитес, проводивший рентгеновские снимки, 3-D реконструкцию и анализ ДНК тел.

На брифинге 14 сентября представитель NASA заявил, что на месте мексиканской власти рекомендовал бы предоставить эти образцы для мирового изучения. Пока же NASA может только развеять «сенсационность и псевдонауку, продемонстрированную мексиканским законодателям».

Редактор издания о науке и технологиях The Debrief и исследовательница Мика Генкс добавила, что мистификация Мауссана о телах инопланетянина «к сожалению, случается не впервые».

Одесса News информировала, что США впервые официально признали НЛО, заявив, что неопознанные летающие объекты представляют собой потенциальную угрозу национальной безопасности и должны расследоваться.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy