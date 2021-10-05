Одесским журналистам не разрешили съёмки в ресторане в Лузановке

Одесские полицейские открыли уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, во время записи видеосюжета о питании на побережье в «Лузановке», управляющий одного из ресторанов, противясь съёмке, вступил с представителями местного телеканала в конфликт и ударил видеооператора.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый госреестр досудебных решений по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, 24 августа 2020 года, в День независимости Украины, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK представители «Национального Корпуса» напали на съёмочную группу.

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