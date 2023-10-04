В Одесской области за сутки произошло 32 поджога сухой травы, найдены поджигатели

За прошедшие сутки в Одесской области произошло 39 пожаров, из них 32 — из-за возгорания сухой растительности на общей площади 16 255 га.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что поджигатели сухой растительности привлечены к административной ответственности.

Так, сотрудниками ГСЧС на территории Березовской территориальной общины была установлена гражданка, которая пренебрегая всеми предупреждениями и запретами, сжигала остатки сухой растительности и бытовой мусор на территории частного домовладения, нарушая правила пожарной безопасности. На неё составлен административный протокол по статье 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность в виде штрафа на сумму от 1700 до 3400 гривен.

Также спасателями Подольского района вместе с правоохранителями был оперативно привлечён к административной ответственности житель села Жеребково Ананьевской общины, который пытался сжечь сухую траву. За это он уплатит как минимум 3 060 гривен штрафа.

Одесса News информировала о пожаре 28 сентября 2023 года на 19-м км Старокиевской дороги. Горела трава на площади 5 га по причине неосторожного обращения с огнём.

Фото: Подольское, Березовское райуправления ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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