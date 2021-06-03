С 1 июня в Чёрном море запрещается вылов креветки и мидии

С 1 июня 2021 года начался запрет на специализированный промысел креветки.

Как сообщает Госрыбагентство со ссылкой на рекомендации Одесского центра ЮгНИРО, запрет продлится в период с 1 июня по 31 июля в Чёрном море с заливами, лиманами и связанными с морем озёрами с использованием волокуш и ручных сачков.

Отмечается, что в течение этого времени в акватории Чёрного моря, от с. Коблево до границы Автономной Республики Крым (по Перекопскому заливу), запрещено осуществлять промысел креветки с помощью сетей и каравок.

Кроме того, с 1 июня запрещается специализированный промысел мидий драгой Хижняка.

Подробнее с информацией можно ознакомиться в приказе Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства от 28.05.2021 №187.

Этим же приказом установлены сроки запрета на любительский и спортивный лов водных биоресурсов. Так, в период с 1 июня по 31 августа запрещается ловить креветок, а с 1 июня по 30 августа — мидий.

Кстати. По 15 июня в северо-западной части Чёрного моря и причерноморских лиманах продолжается запрет на промышленный и любительский лов бычков в период их нереста.

Как сообщала Одесса News. координатор проектов ОБСЕ обеспокоен масштабами любительского лова рыбы в Днестре, который уже составляет около 25% от общей добычи рыбных ресурсов в низовьях этой реки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий