В Черноморске задержан поджигатель авто, действовавший по заказу

В Черноморске Одесской области полицейские задержали поджигателя автомобиля, который, выполняя заказ, полученный в интернете, перепутал объект поджога и повредил другой находившийся рядом автомобиль.

«Заработал не деньги, а проблемы с полицией», — говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло ночью с 15 на 16 июня на парковке в Черноморске. Злоумышленник бросил на автомобиль Toyota Auris заранее подготовленную бутылку и тряпку с легковоспламеняющимся веществом, поджёг и скрылся. Огонь охватил легковушку и перекинулся на рядом припаркованный с ним Lexus. На место возгорания жители находящейся рядом с парковкой многоэтажки вызвали пожарных. Никто не пострадал.

«Местные полицейские, осматривая место происшествия, изъяли крышечку от бутылки с разжигателем и длинные спички. К поискам поджигателя подключились оперативники управления уголовного розыска областной полиции. Правоохранители установили место покупки предметов и покупателя. Злоумышленником оказался 25-летний житель одного из населённых пунктов Великодолинской поселковой громады. Его разыскали, в доме нашли вещественные доказательства, включая одежду и банковскую карточку», — пишут полицейские.

Правонарушитель признался в содеянном, рассказал, что искал в интернете заработок и на одном из сайтов наткнулся на предложение за 10 тысяч гривен поджечь автомобиль в Черноморске. У заказчика якобы были свои «счета» с его владельцем. Молодой человек согласился, приобрёл всё необходимое и выполнил заказ, но неудачно, потому что перепутал номера автомобилей. Говорит: сожалеет о содеянном и, если бы мог вернуть время назад, не поступил бы так, ведь осознал, что ради 10 тысяч гривен, которые, кстати, ему так и не заплатили, может сесть на десять лет в тюрьму.

Следователи задержали фигуранта и в ближайшее время сообщат ему о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершённом путём поджога. Подозреваемый в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дальше полицейские будут устанавливать заказчика.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года двум жителям Одессы, которые подожгли авто военных, сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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