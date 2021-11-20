Одесская каратистка потерпела поражение: Как говорит моя мама: «Сегодня полный пи…»

Титулованная каратистка из Одессы Анжелика Терлюга проиграла в третьем раунде чемпионата мира по карате, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает XSPORT, в весовой категории до 55 кг Терлюга проиграла своей главной конкурентке — болгарке Ивет Горановой со счётом 3:5.

Кстати, Терлюга и Горанова встречались в финале Олимпийских игр в Токио, в котором одесситка проиграла Ивет со счетом 1:5 и завоевала не золотую, а серебряную медаль Олимпийских Игр.

Анжелика Терлюга в Instagram поделилась эмоциями после своего поражения.

«Очень больно… когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто…. Сложно признать, что существует соперник, который из раза в раз переходит тебе дорогу на самых важных турнирах в твоей карьере, но я признаю. Сказать, что я мало делаю для результата, о котором мечтаю, я Не могу! И Я устала искать причины, что же не хватает и что не так… Устала от многих вещей… Вот как есть. Это жизнь. Не всегда получается ВСЁ так, как ты планируешь. Принимаю этот факт».

Хочу поблагодарить каждого человека, кто был со мной, искренне болел за меня, верил в меня и кто не отвернулся, а старался помочь.

Как говорит моя мама: «Сегодня полный пи…., а завтра будет кучу новых приключений, положительных эмоций и счастья!» Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать моё «счастливое завтра».

Одесса News информировала, что в ноябре 2021 года Анжелика Терлюга вошла в престижный список «30 до 30» от журнала Forbes.

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