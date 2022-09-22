ВСУ с начала войны ликвидировали более 55 тысяч российских захватчиков

Вооружённые силы Украины с 24 февраля по 22 сентября ликвидировали 55 тысяч 510 российских агрессоров, что на 400 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.

Также украинские военные уничтожили 2236 российских танков (+9 единиц за сутки), боевых бронированных машин – 4776 (+28), артиллерийских систем – 1341 (+1), РСЗО – 318 (+0), средств ПВО – 169 (+1), самолётов – 253 (+1), вертолётов – 218 (+1) , БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9), крылатых ракет – 240 (+1), кораблей /катеров – 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 3630 (+20), специальной техники – 125 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понёс на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки враг не досчитался 41 военного, 4-х танков, 12 единиц другой автобронетехники, зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2/3», вертолёта МИ-24.

Инфографика: Генштаб ВСУ

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