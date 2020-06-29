Минздрав не разрешает купаться на пяти одесских пляжах

Морская вода вблизи пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом, ссылаясь на результаты исследований, сообщает пресс-служба Одесского лабораторного центра Минздрава Украины.

«В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, из них не соответствовали нормативным требованиям – 13 проб (одесские пляжи 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б.Фонтана, «Аркадия», «Дельфин»)», — говорится в сообщении.

На санитарно-химические показатели были исследованы 9 проб. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Кстати. температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, 29 июня составляет 24°С.

«Одесса News» сообщала о состоянии морской воды у пляжа «Дельфин» и особенностях подъёма севшего на мель танкера «Delfi».