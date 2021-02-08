Преступникам в Белгород-Днестровском создают комфортные условия для отсидки

В Белгород-Днестровском Одесской области в рамках пилотного проекта «ИВС Custody Records» открыли осовремененный изолятор временного содержания.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области, ссылаясь на информацию Белгород-Днестровского районного отдела полиции.



В течение нескольких месяцев административное здание была полностью перепроектирована и оснащено новой мебелью, техникой и программным оборудованием, которое будет фиксировать все действия правоохранителей в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, с момента их фактического задержания и до момента освобождения или перевозки в следственные изоляторы.

Технические возможности системы «ИВС Custody Records» позволяют пользователям дистанционно наблюдать за состоянием обеспечения прав задержанных в любое время суток и выходить с ними на аудиосвязь.

«Запуск изолятора временного содержания такого уровня — важный шаг к повышению гарантий защиты прав наших граждан и решению спорных моментов, которые могут возникнуть», — отметил во время открытия учреждения и вручения ключей от двух современных специальных автомобилей конвойному подразделения и районному отделу полиции глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Заместитель начальника ГУНП Сергей Мельник отметил: «Проведением капитального ремонта мы в полном объёме достигли создания условий как для содержания задержанных, так и для работы сотрудников изолятора».



Как сообщала Одесса News, за пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в Одесском СИЗО за три месяца работы в 2020 году уплачено более 57 тысяч гривен.

Фото и видео: Нацполиция

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.