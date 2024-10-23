В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Хмеляров, светлая память

Сегодня вспоминаем уроженца села Каменка Измаильского района Александра Хмелярова, погибшего от рук российских оккупантов в марте 2016 года.

Александр родился 20 января 1989 года. Был основным корабельным старшиной, техником группы особых операций отряда особых операций 73-го морского центра особых операций. Служил в Центре по контракту с 20 января 2011 года. В августе 2014-го был награждён медалью «За военную службу Украине».

4 марта 2016 г. во время разведки на Мариупольском направлении передовой дозор «морских котиков», в котором был и Александр, вышел на высоту в районе города Докучаевск, где наткнулся на диверсионно-разведывательную группу противника. В результате ближнего боя Александр погиб.

Основная часть разведгруппы 73-го Центра пришла на помощь и вступила в бой, впоследствии подошли подразделения 72-й ОМБр. Под огневым прикрытием погибших и раненых эвакуировали. По данным радиоперехвата, противник потерял 30 боевиков.

Похоронили героя в родном селе. Без Александра остались родители, брат и сестра.

Александр посмертно награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени, а также отличием Всеукраинского союза участников боевых действий в АТО «Побратимы Украины» медалью «За оборону Мариуполя». 14 октября 2017 года на территории 73-го Морского центра специальных операций торжественно открыли Аллею памяти павших в боях офицеров и матросов этой части, среди которых был и Александр.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Книга памяти погибших за Украину/Facebook

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