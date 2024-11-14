Байден встретился с Трампом, говорили об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал по телефону американскому таблоиду New York Post детали встречи 13 ноября с действующим главой государства Джо Байденом в Белом доме.

Как пишет издание ГОРДОН со ссылкой на таблоид, аудиенция в рамках процесса передачи власти прошла в Овальном кабинете. Политики «были очень рады видеть друг друга», — заявил Трамп.

«Знаете, это был долгий, долгий путь, большая работа с обеих сторон… У нас действительно была очень хорошая встреча», – сказал он газете.

По словам Трампа, переходный период, начавшийся после его победы на выборах, также «идёт очень гладко», действующая администрация и его команда в «хороших отношениях“. Избранный президент добавил, что они с Байденом обсудили два вопроса, по которым у них были разногласия в прошлом: войну России против Украины и боевые действия на Ближнем Востоке.

Байден заявил Трампу, что рассчитывает на «плавный переход» в январе 2025 года, когда состоится инаугурация Трампа. Он добавил, что обеспечит комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда тот вновь займёт Белый дом в январе. Он поздравил Трампа с победой на выборах.

Трамп ответил: «Политика – дело жёсткое, и во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это прекрасный мир, и я это очень ценю».

Трамп также рассказал, что они с Байденом намерены увидеться ещё раз непосредственно перед инаугурацией, на которой уходящий глава Белого дома обещал присутствовать.

«Овальный кабинет так прекрасен, и я, конечно, с нетерпением жду возвращения», – подытожил Трамп.

Первая леди Джилл Байден присоединилась к встрече Трампа и Байдена 13 ноября, пригласив Меланью Трамп на традиционную встречу вступающих и уходящих первых леди, но та отклонила приглашение, сославшись на ранее запланированное обязательство, связанное с её книгой.

Одесса News информировала, что сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший 9 ноября заявил в Instagram Stories, что Владимир Зеленский вскоре якобы потеряет «своё пособие», т.е. финансирование на военную помощь.

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