На Успенской в Одессе горело здание колледжа

Воскресным вечером, в 18:50, в Службу спасения Одессы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания, находившегося в аренде государственного Колледжа экономики и гостиничного бизнеса, что на улице Успенской.

Как сообщает на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одеской области, огнём были охвачены частично 1 и 2-й этажи, а также чердачное помещение.

Подразделения (37 пожарных и 9 единиц техники) автоматически были направлены по повышенному номеру вызова.

Отмечается, что благодаря профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространение пожара на рядом расположенное жилое здание. В 19:40 пожар был ликвидирован на площади 200 м2.

«Пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

Кстати. В настоящее время договор аренды загоревшегося здания колледжем расторгнут.

Как сообщала Одесса News, 18 февраля в квартире 5-ти этажного жилого домав по улице Мира в Измаиле погибла супружеская пара.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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