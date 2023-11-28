Крупнейший в мире айсберг начал дрейфовать после 30 лет неподвижности

Учёные заметили на спутниковых снимках, что самый большой в мире айсберг начал двигаться впервые за более чем три десятилетия.

Об этом сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на Reuters.

Антарктический айсберг под названием A23a, площадь которого составляет почти 4 тыс. кв. км, примерно в три раза превышает размер Нью-Йорка. Он также является одним из старейших айсбергов в мире.

С момента откола от шельфового ледника Фильхнера – Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году айсберг, на котором когда-то располагалась советская исследовательская станция, сидел на мели, так как его основание застряло на дне моря Уэдделла.

Сейчас айсберг весом почти в триллион тонн дрейфует мимо северной оконечности Антарктического полуострова, чему способствуют сильные ветры и течения.

Снимок айсберга Reuters опубликовало в соцсети Х.

По словам гляциолога Британской антарктической службы Оливера Марша, редко можно увидеть движущийся айсберг такого размера, поэтому учёные будут внимательно следить за его траекторией.

Айсберг, скорее всего, попадёт в Антарктическое циркумполярное течение. Это направит его к Южному океану по пути, известному как «аллея айсбергов».

Возможно, отмечают учёные, что A23a снова сядет на мель у острова Южная Георгия в южной Атлантике. Это создаст проблему для дикой природы Антарктиды. Миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в окружающих водах, а айсберг может перекрыть им доступ.

Одесса News информировала, что украинский ледокол «Ноосфера» (порт приписки Одеса) в ноябре 2023 года начал третий антарктический сезон.

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