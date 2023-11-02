Генштаб ВСУ сообщил о свежих новостях с фронта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую оперативную информация о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 2 ноября.

Отмечается, что уже 617-е сутки продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины.

«За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанёс 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», — говорится в сводке Генштаба.

в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили 10 атак противника. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника. В то же время захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили 10 атак противника. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника. В то же время захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. в зоне ответственности ОСГВ «Таврия » на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны были отражены 7 атак врага. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак. На Шахтёрском направлении противник вёл безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

» на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны были отражены 7 атак врага. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак. На Шахтёрском направлении противник вёл безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Одесса News информировала, что, по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор РФ, переходит в новую стадию – «позиционной», что выгодно российским оккупантам.

На главном фото боец 128- й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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