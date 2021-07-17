Гостем Одесского кинофестиваля будет известный французский актёр Даниэль Брюль

Гостями 12-го Одесского международного кинофестиваля станут двукратный номинант на «Золотой глобус» и премию BAFTA Даниэль Брюль и кинопродюсер Мальте Грунерт. Вместе они представят свой новый совместный фильм «Плохой сосед» и проведут мастер-класс, которым откроют Летнюю киношколу 12-го ОМКФ.

Об этом сообщает сайт ОМКФ.

Отмечается, что приезд Даниэля Брюля и Мальте Грунерта организован совместно с Goethe-Institut в Украине.

Даниэль Брюль начал свою актёрскую карьеру ещё в детстве, дебютировав на немецком телевидении. Значительный успех актёру принесла трагикомедия Вольфганга Беккера «Гуд бай, Ленин!», в которой Даниэль Брюль сыграл главную роль и получил за неё премию Европейской киноакадемии.

Следующей громкой работой для актёра стала биографическая драма режиссёра Рона Говарда «Гонка». За роль автогонщика Ники Лауда Даниэль Брюль был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Актёр также известен по таким фильмам, как «Ультиматум Борна», «Бесславные ублюдки», «Пятая власть», «Первый мститель: Противостояние», «Kingsman: Большая игра» и сериалу «Алиенист».

Среди самых известных проектов Грунерта — шпионский триллер режиссёра Антона Корбэйна «Самый опасный человек», который был номинирован на «Оскар», военные драмы «Моя земля» Мартина Зандвлиета и «Последствия» Джеймса Кента с Кирой Найтли и Александром Скашгордом в главных ролях. Мальте Грунерт также выступил продюсером ленты Даниэля Брюля «Плохой сосед», который впервые был представлен на Берлинском кинофестивале. Сейчас в разработке находится сериальная адаптация «Жестяной барабан» и римейк культового французского фильма «Искатели приключений».

Трагикомедия «Плохой сосед», которую представят гости в пределах 12-го ОМКФ, — режиссёрский дебют Даниэля Брюля, в котором он сыграл гиперболизированную версию самого себя. В фильме Брюль исследует тему социального неравенства в Берлине.

По сюжету, главный герой Даниэль — известный актёр, вместе с женой и детьми живёт в пентхаусе в стильном районе Пренцлауэр-Берг. Однажды утром он готовится полететь в Лондон на кинопробы к Супергеройском блокбастере, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о Даниэле, чем герой себе представлял…

Осенью кинодистрибьюторской компания «Свое кино» выпустит фильм «Плохой сосед» в национальный прокат.

Как сообщала Одесса News, 12-й Одесский международный кинофестиваль пройдёт с 14 по 21 августа.

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