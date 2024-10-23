Ночью 23 октября над Украиной сбито 57 вражеских БпЛА

С 22 часов 22 октября враг наносит удары по Украине 81-м БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям из Приморско-Ахтарска и Курска РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Также сообщается об атаке Одесской области управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Чёрного моря.

«Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

«Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряны. До 9 вражеских БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается», — информирует командование.

Одесса News информировала, что в ночь на 22 октября было сбито 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.