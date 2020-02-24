Да здравствует украинский суд: Насиров восстановлен на посту главы ГФС

Шестой апелляционный админсуд подтвердил решение суда первой инстанции о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

Соответствующее постановление приняла коллегия судей 17 февраля.

Суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы Кабмина, Государственной фискальной службы и народного депутата Андрея Журжия.

Также суд оставил без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 года №35-р «Об увольнении Насирова Г.М. с должности Председателя Государственной фискальной службы Украины».

Постановление суда вступает в законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано путём подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

Как сообщала Одесса News, экс-главу ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования «газового дела» экс-депутата Александра Онищенко, однако через две недели его отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период 2015-2016 годов он разрешил компаниям Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривен.

31 января 2018 года Насиров был освобождён от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной административный суд Киева принял решение восстановить его на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.