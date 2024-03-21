Бдительность одесских пограничников сорвала планы очередных «уклонистов»

Стражи государственной границы Украины на территории Одесской области продолжают зорко нести службу, выявляя нарушителей, идущих на любые уловки, чтобы покинуть страну и не быть призванным на её защиту.

Как сообщает Госпогранслужба, в марте пограничники Белгород-Днестровского отряда на автодороге Одесса-Рени остановили грузовик, которым управлял 46-летний украинец. Во время осмотра автомобиля охранники границы обнаружили двух пассажиров, которых водитель скрыл в прицепе для перевозки животных.

Выяснилось, что ими были жители Одесской области, которые отыскали услуги нелегального трансфера в Молдову через своих знакомых. Действуя по указанным инструкциям, они прибыли в оговорённое место и ожидали перевозчика. После пересечения границ мужчины должны были оплатить по 5 тыс. долларов США.

Ещё один нарушитель госграницы решил обойтись без посредников. Натянув латексную маску, гидрокостюм, плащ-мантию, он пытался «магически исчезнуть» из Украины у границы с Молдовой. 40-летний «персонаж магического мира» был задержан также пограничниками Белгород-Днестровского отряда. Выяснилось, что житель Одессы часто приезжал на р. Турунчук, чтобы порыбачить, поэтому хорошо знал местность приграничья. Потому и решил этим воспользоваться, чтобы в обход пограничных нарядов пробраться в Молдову в районе села Троицкое.

К путешествию он готовился тщательно – взял с собой термосумку, в которую положил вещевой мешок с необходимыми принадлежностями: нож, фонарь, варежки, монокуляр. Мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем – Днестр. Чтобы не замёрзнуть от холода и не утонуть во время заплывов, украинец надел гидрокостюм и взял пустой тетрапак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды.

Досье на нарушителей направлены в суд.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года пограничники Подольского отряда с помощью коптера зафиксировали движение нескольких групп нарушителей возле приднестровского сегмента украино-молдавской границы на территории Одесской области.

Фото и видео: Госпогранслужба

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