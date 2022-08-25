Юг Украины: ВСУ ударили по Каховскому мосту, системам ПВО врага, разбили склад

Украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, а также уничтожили склад боеприпасов и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В отчёте, представленном ночью полковником Владиславом Назаровым, говорится, что «наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке».

Как отметили военные, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач был атакован Каховский мост, поражён командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы ВС РФ.

Отмечается, что окончательные потери врага уточняются, но уже известно, что благодаря действиям ВСУ вражеское войско «похудело» на 12 солдат, 3 единицы бронированной автотехники, склад боеприпасов.

По словам Назарова, «обстановка в нашей операционной зоне остаётся сложной и напряжённой, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении его подразделений не происходит. Дважды испытывал судьбу в попытках продвинуться в нашем направлении».

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 24.08.2022

Полковник рассказал, что диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного, однако вовремя была обнаружена и огненным отпором остановлена. Понеся потери, противник отступил.

Попытка вражеского мотострелкового отделения совершить штурмовые действия в направлении Таврического, тоже успеха не имела. С потерями враг ретировался.

Отсутствие успехов на суше враг пытался компенсировать авиационными и ракетными ударами. Шесть раз атакованы наши позиции вертолётами и штурмовой авиацией. Без наших потерь. Николаев под вечер был атакован реактивными снарядами системы залпового огня «Смерч». Удар направлен на портовую инфраструктуру. Без человеческих потерь, — констатирует полковник ВСУ.

На главном фото старший боевой медик одного из подразделений морской пехоты с позывным «Шах»

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod