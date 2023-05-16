СБУ заблокировала в Одессе незаконное присвоение недвижимости, замешаны суды

СБУ задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в Одессе.

Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили: организаторы сделки, среди которых чиновники одного из районных судов Одессы, наладили незаконную схему завладения объектами недвижимого имущества, государственной и частной собственности.

«Фигуранты на основании несуществующих решений суда вносили недостоверную информацию в Государственный реестр судебных решений для незаконного отчуждения объектов недвижимости. В частности, ими присвоено государственное имущество стоимостью более 9,7 млн. грн., частное – почти на 3 млн. грн. Для проведения сделки они использовали коррупционные связи в государственных учреждениях», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, в ходе 40 обысков по местам проживания и работы фигурантов правоохранители изъяли копии поддельных документов, печать одного из районных судов, ключи от нескольких присвоенных квартир и другие материалы с доказательством проведения сделок.

Также получены прямые доказательства подлога решения суда, по которому дельцами присвоено государственное имущество.

Резюмируется, что организатору сделки — 42-летнему жителю Одессы и четырём фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов, продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к сделкам.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одессе полицейские разоблачили злоумышленников в мошенничестве с недвижимостью, которые присвоили три квартиры общей стоимостью около двух млн грн, принадлежавших умершим людям.

Фото: СБУ, Нацполиция в Одесской области

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