Военные моряки уничтожили морскую мину, вынесенную на побережье Одесской области

29 августа силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье Одесской области.

Как сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook, обнаруженный боеприпас был обезврежен путём контролируемого подрыва.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать, а необходимо сообщить в соответствующие службы.

Также граждан призвали проводить свой отдых на море «исключительно на проверенных и разрешённых для посещения участках побережья, на которых организовано дежурство спасательных служб».

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