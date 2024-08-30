Первокурсники Одесского института ВМС дали присягу на верность украинскому народу

29 августа первокурсники Института Военно-Морских Сил приняли присягу на верность украинскому народу.

Торжественная церемония прошла в одном из временных мест дислокации Института Военно-Морских Сил, — сообщает ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что перед этим будущие офицеры месяц проходили базовую общевойсковую подготовку.

«Они овладели основными навыками обращения с оружием, передвижения по полю боя, тактическим манёврам, оказания медицинской помощи, инженерному делу и т.д. Первокурсники преодолели психологическую полосу препятствий, прошли обкатку танками, научились действовать быстро и сплочённо, выполнять приказы командиров», — говорится в сообщении.

«Вы – будущее украинской армии, национального военного флота. Пройдёт время и вы станете командирами кораблей, подразделений Военно-Морских Сил. Кто будет и флотоводцем. Учитесь, следуйте примерам мужества и героизма, проявленных нашими выпускниками во время полномасштабной войны. Здесь вам будет непросто, но будет и интересно, обещаю. Вперёд! Семь футов под килем», — подчеркнул перед строем курсантов начальник Института Военно-Морских Сил капитан 1 ранга Максим Кириакиди.

После принесения присяги первокурсники прошли торжественным маршем. Уже через несколько дней они начнут овладевать тонкостями сложной морской науки на одной из локаций Украины.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года Одесский Национальный университет «Одесская морская академия» отметил 80-летие со дня создания.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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