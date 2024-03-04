«Родительское счастье» теперь в монете Нацбанка

Памятная монета «Родительское счастье», посвящённая самому дорогому в жизни — счастью быть родителями, трепету первых объятий и безусловной любви к малышу, выпущена Национальным банком Украины 1 марта.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена композиция: родительские руки, ласково держащие ножки младенца, символизирующие доверие, чувство защиты и любовь, соединяющую семью (по центру); надпись УКРАИНА (вверху по центру), под которой малый Государственный Герб Украины, номинал 5 и графический символ гривны, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от рук) и внизу по центру – год чеканки монеты 2024 (ноль изображен в форме сердца ).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображён мирно спящий в мягких облачках среди игрушек (элемент отделки – тампопечать) малыш. Погремушка, сияющая на фоне ночного неба, словно луна, дарит чувство покоя и уюта. Она освещает путь ребёнка в мир мечтаний и фантазий, даря беззаботные сны.

5-гривневая монета вышла тиражом в 100 000 штук, в том числе и в сувенирном исполнении.

Одесса News информировала о выпуске в феврале 2024 года Национальным банком Украины памятной монеты «Любовь».

Фото: НБУ

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