Полиция задержала браконьеров с 3000 рыбин кефали в «Тузловских лиманах»

Правоохранители разоблачили двух браконьеров в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», что в Одесской области.

Об этом сообщает Нацполиция.

«50-ти и 44-летний жители Белгород-Днестровского района сетками выловили почти три тысячи рыбин кефали. По предварительным подсчётам инспекторов Черноморского рыбоохранного патруля, они нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму свыше 1 700 000 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что браконьеров разоблачили во время совместного рейда сотрудники сектора водной полиции, рыбоохранного патруля и пограничники. Они изъяли у них резиновую лодку, 11 сеток общей длиной почти 500 метров и более 240 кг незаконно выловленной рыбы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. За незаконное занятие рыбным добывающим промыслом мужчинам грозит штраф от одной до трёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, с 20 августа по 10 сентября был объявден нерестовый запрет на промышленный и любительский лов азово-черноморских кефалей в Чёрном море и причерноморских лиманах, в зоне контроля Черноморского рыбоохранного патруля.

Фото: Белгород-Днестровский районный отдел полиции

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