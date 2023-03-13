383-й день войны: Враг не оставляет намерений по оккупации Украины

Начались 383-и сутки российского широкомасштабного вторжения. Агрессор не оставляет намерений по оккупации Украины.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 13 марта.

«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях. Российская Федерация продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населённых пунктов, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права», — информирует Генштаб.

Отмечается, что за минувшие сутки противник нанёс 3 ракетных удара, в частности, по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг совершил 8 авиационных ударов и 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток оккупанты обстреляли ряд населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался прорвать оборону наших войск, вёл безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении враг по-прежнему не оставляет попыток захватить город Бахмут.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия, а в Запорожском и Херсонском направлениях ведёт оборонительные действия, подвергая обстрелам населённые пункты.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов – по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Итоги прошедшей недели

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл 10 марта очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, рассматривали ситуацию в Бахмуте Донецкой области.

На главном фото боец ВМС ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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