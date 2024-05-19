19 мая Силы ПВО сбили вражеский дрон над Одессой

Силы противовоздушной обороны сбили над Одессой российский беспилотник.

Об этом сообщил 19 мая в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Труханов.

По информации Командующего ВС ВСУ Николая Олещука, ночью 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 37-мя ударными беспилотниками типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

«В результате противовоздушного боя все 37 «шахедов» сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях», — говорится в сообщении Олещука.

Одесса News информировала, что в течение ночи 18 мая противовоздушной обороной юга Украины уничтожен ударный БпЛА типа «Shahed-136/131» в Николаевской области и разведывательный БпЛА «Орлан-10» в Одесской.

Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Инфографика: ВС ВСУ/Telegram

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