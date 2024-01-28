В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Шевердин, светлая ему память

На фронте 29 октября 2023 года, на боевой позиции под Купянском погиб 25-летний Андрей Шевердин из Черноморска Одесской области.

Об этом сообщил в Facеbook информпортал «Черноморск».

Ещё в начале полномасштабного вторжения Андрей ушёл добровольцем на фронт. Прошёл обучение на артиллериста и всё время был в зоне боевых действий. Территория, где погиб Андрей и его побратимы, находится под постоянным обстрелом врага.

Одесса News сообщала о гибели 3 ноября 2023 года на фронте в результате артобстрела на Харьковском направлении уроженца села Тополиное Болградской громады Одесской области Сергея Бенько.

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Фото: Черноморск/Facebook

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