Итоги 135-го дня войны на юге Украины: две дрейфующие мины, 138 солдат РФ, 2 «Града»

8 июля, в 135-й день войны, в Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман 2 морские мины.

Об этом в Facebook сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

«Благодаря пристальному наблюдению и оперативному реагированию, обе мины были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил», — говорится в сообщении.

Также офицер ОК «Юг» сообщил о потерях, которые понесла вражеская армия за последние сутки на южных рубежах Украины.

«194 рашиста и 42 единицы техники, среди которых 2 РСЗО «Град», 2 командно-штабные зарядные установки зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2», 6️ самоходных гаубиц типа «Акация», 26 единиц автомобильной техники, 1 беспилотник-разведчик «Орлан-10» и 3 склада боеприпасов», — таковы итоги боевого дня.

Оценивая обстановку в зоне ответственности ОК «Юг», полковник Назаров назвал её сложной, но контролируемой силами обороны. «Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Новых ударных группировок не создаёт, в основном, придерживается тактики контрбатарейной борьбы», — добавил Назаров.

В Херсонской области, в районе Князевки и Ольгиного, противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 человек, но безуспешно. Как отметил Назаров, «получив отпор, ретировался».

В течение дня ракетные и авиационные удары продолжались как вдоль линии столкновения, так и по тыловым районам. Парой Ка-52 была атакована окраина пгт Белая Криница и из тяжёлой артиллерии обстреляна Большая Костромка Херсонской области. Критических разрушений и пострадавших нет.

Дважды в день парами наших штурмовиков нанесён удар по скоплению противника в районе Снигирёвки.

В Николаевской области в результате утреннего обстрела разрушению подверглись станция техобслуживания в Висунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатой, частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи в Новосемёновке. При этом враг использовал для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с возросшим осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения нет.

В Днепропетровской области поздним вечером враг покрыл «Градом» Красногригорьевку, обстреливая с другого берега водохранилища. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Отмечается, что с ухудшением погоды, штормом в Чёрном море вражеская корабельная группировка сокращена почти вдвое. На страже остались 2️ надводных и 1 подводный ракетоноситель и 3 больших десантных корабля, угрожающих 20 крылатыми ракетами типа «Калибр».

Как сообщала Одесса News, около 10:00 8 июля с самолёта Су-30 со стороны Чёрного моря российская армия выпустила по Одесской области крылатую ракету типа Х-31, которая, направляясь к побережью, разорвалась над морем.

На главном фото воин 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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