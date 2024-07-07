Песня воскресенья на Одесса News: Макс Барских, «Замало»

Украинский певец Макс Барских 28 июня презентовал в YouTube акустическую версию своей танцевальной песни под названием «Замало».
«Очень часто мои песни поначалу имеют медленный темп и пронзительную лирику, а уже в процессе творческого поиска я нахожу для них более ритмичную форму. Но трек «Замало» имеет хорошее звучание в двух вариантах, поэтому я решил поделиться с вами его первоначальной версией, приоткрыть завесу того, как песня звучала с самого начала ещё в процессе зарождения», – процитировала певца его пресс-служба.
Прокидаюсь зранку думаю про тебе
І лягаю спати в спогадах про нас
Я не бачу повідомлень в соц мережах
Що ти робиш в вільний час
Я хочу більше
Трошки більше світлих днів
Я хочу ближче
Я сумую по тобі
І це не дивно
Маю сильні почуття
Та ми на відстані мов небо і земля
Мені завжди замало мало мало тебе
Мені не вистачає наших спільних ночей
Я блукаю один
Повний світлих надій
Бути важливим у твоєму житті
Мені завжди замало мало мало тебе
Я хочу прикрашати змістом кожен твій день
Я блукаю один
Та чекаю на мить
Коли моє кохання відгукнеться в тобі
Підскажи мені як стати менш залежним
Я не хочу наробити помилок
Але знову я листаю соц мережі
І з думками про любов
Я хочу більше
Трошки більше світлих днів
Я хочу ближче
Я сумую по тобі
І це не дивно
Маю сильні почуття
Та ми на відстані мов небо і земля
Мені завжди замало мало мало тебе
Мені не вистачає наших спільних ночей
Я блукаю один
Повний світлих надій
Бути важливим у твоєму житті
Мені завжди замало мало мало тебе
Я хочу прикрашати змістом кожен твій день
Я блукаю один
Та чекаю на мить
Коли моє кохання відгукнеться в тобі
Коли моє кохання відгукнеться в тобі.
Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.
До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину певец строил карьеру, в том числе, в России. После вторжения Макс Барских осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня украинского певца Vlad Darwin «Лён».
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