Песня воскресенья на Одесса News: Макс Барских, «Замало»

Украинский певец Макс Барских 28 июня презентовал в YouTube акустическую версию своей танцевальной песни под названием «Замало».

«Очень часто мои песни поначалу имеют медленный темп и пронзительную лирику, а уже в процессе творческого поиска я нахожу для них более ритмичную форму. Но трек «Замало» имеет хорошее звучание в двух вариантах, поэтому я решил поделиться с вами его первоначальной версией, приоткрыть завесу того, как песня звучала с самого начала ещё в процессе зарождения», – процитировала певца его пресс-служба.

Прокидаюсь зранку думаю про тебе

І лягаю спати в спогадах про нас

Я не бачу повідомлень в соц мережах

Що ти робиш в вільний час

Я хочу більше

Трошки більше світлих днів

Я хочу ближче

Я сумую по тобі

І це не дивно

Маю сильні почуття

Та ми на відстані мов небо і земля

Мені завжди замало мало мало тебе

Мені не вистачає наших спільних ночей

Я блукаю один

Повний світлих надій

Бути важливим у твоєму житті

Мені завжди замало мало мало тебе

Я хочу прикрашати змістом кожен твій день

Я блукаю один

Та чекаю на мить

Коли моє кохання відгукнеться в тобі

Підскажи мені як стати менш залежним

Я не хочу наробити помилок

Але знову я листаю соц мережі

І з думками про любов

Я хочу більше

Трошки більше світлих днів

Я хочу ближче

Я сумую по тобі

І це не дивно

Маю сильні почуття

Та ми на відстані мов небо і земля

Мені завжди замало мало мало тебе

Мені не вистачає наших спільних ночей

Я блукаю один

Повний світлих надій

Бути важливим у твоєму житті

Мені завжди замало мало мало тебе

Я хочу прикрашати змістом кожен твій день

Я блукаю один

Та чекаю на мить

Коли моє кохання відгукнеться в тобі

Коли моє кохання відгукнеться в тобі.

Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.

До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину певец строил карьеру, в том числе, в России. После вторжения Макс Барских осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.

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