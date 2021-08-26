Суд признал незаконной попытку мэра Одессы вернуть имя Жукова проспекту Небесной Сотни

Одесский окружной админсуд признал незаконной попытку мэра Одессы Геннадия Труханова вернуть прежние названия двум «декоммунизированным» топонимам — проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

Об этом сообщила депутат Одесского горсовета Жанна Мандриченко на своей странице в Facebook.

«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск «Европейской Солидарности» относительно отмены распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14 сентября 2020 года «О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий»… Речь идёт о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия (проспекта Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии, — ред.)», — отметила Мандриченко, представлявшая в суде сторону истца — партию «Европейская солидарность».

Она также напомнила, что возвращение двум одесским объектам топонимики было одним из предвыборных обещаний Труханова в 2020 году. Хотя его «неоднократно предупреждали, что такое обещание противоречит действующему законодательству Украины», отметила депутат. Она акцентировала, что «власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства, как бы не хотелось угодить избирателям или определённым силам».

«Мы — свободные, мы не вернёмся в прошлое ни за дешёвым мороженым, ни за квасом на разлив из грязных бочек. И точно не вернёмся к старой идеологии, ориентированной на уничтожение нашей страны и её государственности», — резюмировала депутат.

Кстати. 16 ноября 2020 года суд под председательством Любови Токмиловой начал рассмотрение искового заявления территориальной организации политпартии «Европейская солидарность» к исполкому Одесского горсовета о признании противоправными попыток переименовать проспект Небесной Сотни.

С 2015 года в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», который запрещает называть улицы украинских городов именами партийных и советских деятелей, политиков и т.п.

Фото: Facebook/Жанна Мандриченко

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