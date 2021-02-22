Одесса — мой город родной, или Немного цветной ностальгии из 70-х

Одесса News продолжает серию фотографий об Одессе прошлых лет.
Если предыдущая наша ностальгическая подборка включала в себя фотографии города 1960-1969 годов, то теперь мы решили перенести читателей в 70-е годы той эпохи. Начнём, как и в прошлый раз, от моря.
В последнее время часто звучат слова, что «люди в СССР были серыми, невзрачными». Если посмотреть на фотографии, как-то получается совсем наоборот.
1) Панорама Аркадии
Двигаться мы будем нелинейно, надеемся, никого не укачает)
2) Санаторий «Молдова» — красивейшее здание, которое правдами и неправдами хотят снести и в итоге построить на его месте очередную высотку.
3) Дворец спорта.
Извините, но на этот раз мы слегка отступим от того, как было в первый раз. Но просто хочется же сравнить.
4) Железнодорожный вокзал мы в этот раз пропустим и «перепрыгнем» к «Интуристу» («Чёрное море»), которое, кстати говоря, тоже переживает совсем не лучшие времена, т.к. находится под арестом.
5) Неизменная, как железнодорожный вокзал — одесская Филармония.
6) Аллея Славы
7) Археологический музей
8) Дети и лягушка на фоне одесского театра оперы и балета.
9) Оперный театр
10) Здание Китобойной флотилии и проектного института
11) Всё же придётся вернуться назад, чтоб наша прогулка по Одессе 70-х была более гармоничной. Но как бы в Одессе часто могут отправить так, что крюк будет через весь город. Просто мы слегка отошли от берега и чуть не забыли о здании городского совета.
12) Потёмкинская лестница и вид на морской порт с высоты.
13) Здание морского вокзала
14) Эскалатор. Наш фотокор на нём катался всего несколько раз.
15) Воронцовская колоннада
16) С неё в то время можно было увидеть подводные лодки, которые стояли в военной гавани одесского порта
17) «Тёщин мост»
18) Преображенская угол Софиевской, памятник маршалу Малиновскому.
19) Дерибасовская угол Преображенской вид на Пассаж.
20) Фонтан на Соборной площади.
21) И под конец путешествия по Одессе мы перенесёмся туда, где провожали и встречали своих друзей многие одесситы. Старое здание аэропорта «Одесса».
Фото: Pastvu
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