Одесса — мой город родной, или Немного цветной ностальгии из 70-х

Одесса News продолжает серию фотографий об Одессе прошлых лет.

Если предыдущая наша ностальгическая подборка включала в себя фотографии города 1960-1969 годов, то теперь мы решили перенести читателей в 70-е годы той эпохи. Начнём, как и в прошлый раз, от моря.

В последнее время часто звучат слова, что «люди в СССР были серыми, невзрачными». Если посмотреть на фотографии, как-то получается совсем наоборот.

1) Панорама Аркадии



Двигаться мы будем нелинейно, надеемся, никого не укачает)

2) Санаторий «Молдова» — красивейшее здание, которое правдами и неправдами хотят снести и в итоге построить на его месте очередную высотку.





3) Дворец спорта.



Извините, но на этот раз мы слегка отступим от того, как было в первый раз. Но просто хочется же сравнить.



4) Железнодорожный вокзал мы в этот раз пропустим и «перепрыгнем» к «Интуристу» («Чёрное море»), которое, кстати говоря, тоже переживает совсем не лучшие времена, т.к. находится под арестом.



5) Неизменная, как железнодорожный вокзал — одесская Филармония.



6) Аллея Славы



7) Археологический музей



8) Дети и лягушка на фоне одесского театра оперы и балета.



9) Оперный театр



10) Здание Китобойной флотилии и проектного института



11) Всё же придётся вернуться назад, чтоб наша прогулка по Одессе 70-х была более гармоничной. Но как бы в Одессе часто могут отправить так, что крюк будет через весь город. Просто мы слегка отошли от берега и чуть не забыли о здании городского совета.



12) Потёмкинская лестница и вид на морской порт с высоты.



13) Здание морского вокзала



14) Эскалатор. Наш фотокор на нём катался всего несколько раз.



15) Воронцовская колоннада



16) С неё в то время можно было увидеть подводные лодки, которые стояли в военной гавани одесского порта



17) «Тёщин мост»



18) Преображенская угол Софиевской, памятник маршалу Малиновскому.



19) Дерибасовская угол Преображенской вид на Пассаж.



20) Фонтан на Соборной площади.



21) И под конец путешествия по Одессе мы перенесёмся туда, где провожали и встречали своих друзей многие одесситы. Старое здание аэропорта «Одесса».





Фото: Pastvu

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