Все белые и пушистые: командование «Юг» отрицает коррупцию в своих рядах

Оперативное командование «Юг» обнародовало результаты служебного расследования, начатого после скандала вокруг рядовой воинской части А3438 Натальи Кулиш, которая заявила, что её избили по приказу коррумпированных командиров.

Заявления военнослужащей Кулиш о коррупции в части не подтвердились, сообщает пресс-центр командования на своей странице в Facebook.

«25 декабря 2019 года в медиа-пространстве появилась информация относительно факта ссоры военнослужащих-женщин одной из воинских частей оперативного командования «Юг» солдата Натальи Кулиш и солдата Веры Загороднюк, в результате которой одна женщина якобы избила другую.

Ситуация приобрела негативный размах, поэтому была взята министром обороны Украины на личный контроль. Солдат Наталья Кулиш, которая стала якобы «жертвой» насильственных действий со стороны сослуживицы Веры Загороднюк, в комментариях утверждала ещё и о вопиющих фактах неуставных взаимоотношений между военнослужащими срочной службы, незаконного сбора денег с военнослужащих этой части, краж продовольственного имущества в виде сухих пайков и продуктов из солдатской столовой, несвоевременной выплаты денег на командировки и тому подобное.

Для рядового гражданина такая информация — действительно ужасна. Поэтому безотлагательно с целью объективной проверки реального состояния дел в этой воинской части по приказу командующего войсками оперативного командования «Юг» было назначено служебное расследование.

По результатам служебного расследования установлено, что ни один факт, о которых пыталась заявить обществу солдат Наталья Кулиш, не подтвердился. Относительно сухих пайков, которые, по мнению солдата Натальи Кулиш, пользуются бешеной популярностью и их воруют со складов воинской части, акты инвентаризационной комиссии доказывают обратное — все наборы сухих продуктов учтены, а в случае необходимости выдаются в установленном порядке.

По кражам из солдатских котлов. Это вообще несуразица, ведь военнослужащих этой воинской части кормит частная фирма-поставщик, работникам которой ну никак не выгодно воровать самим у себя — порции ведь должны отвечать нормам.

По поводу поборов денег среди военнослужащих. В части существует так называемая касса взаимопомощи, деньги из которой решением комиссии выдаются лицам в случае смерти или тяжёлой болезни кого-то из военнослужащих военной службы по контракту или их близких родственников.

Что касается несвоевременных выплат денег на командировки, солдат Наталья Кулиш в определённое время даже не смогла составить авансовый отчёт, чтобы вовремя их получить.

Можно ещё и ещё перечислять факты, вернее, их отсутствие, о которых так громко рассказывала солдат Наталья Кулиш, но которые своё подтверждение в военной части так и не нашли.

Дело по факту возможного избиения женщины расследуется следственными органами Государственного бюро расследований, которое по результатам даст правовую оценку инциденту».

Также в командовании назвали эту ситуацию попыткой использовать Вооружённые силы в качестве площадки для выяснения межличностных отношений.

Сама же Наталья Кулиш, которая пока находится в военном госпитале, заявила, что её хотят «списать по психушке» и грозят вернуть на прежнее место службы, где её избили.

Как сообщала Одесса News, военнослужащая в/ч А3438 Наталья Кулиш рассказала, что 14 декабря на территории части её ударила рукой по голове сослуживица Вера Загороднюк, выбив зубы. По словам пострадавшей, избиение происходило в присутствии и по указанию старшего лейтенанта, командира роты.