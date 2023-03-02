В Одессе на мошенническом сборе средств для ВСУ разоблачены 10 человек

В Одессе на мошенническом сборе средств якобы для нужд ВСУ разоблачено 10 участников преступной организации и установлено более 3 млн грн убытков от их «деятельности»

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, на территории Украины действовала преступная организация, участники которой, пользуясь военным положением, под видом оказания помощи армии, подделывали письма от имени руководителей областных, районных, городских военных администраций для сбора с хозяйствующих субъектов средств в качестве благотворительной помощи Вооружённым силам Украины.

Так, предприниматели в ответ на звонки соучастников, которые представлялись заместителями, помощниками руководителей областных, районных, городских военных администраций, получая поддельные письма, желая поддержать украинских защитников, перечисляли средства на банковские карты мошенников.

«Банковские карты дельцы заранее оформляли на подставных лиц, уплачивая им от 500 до 1000 грн за карту. Таким образом, за год полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины злоумышленники обманули по меньшей мере 58 субъектов хозяйствования из Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Ровенской областнй, нанеся им убытки более чем на 3 млн. гривен.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Организатор преступной схемы, находящийся на временно оккупированной территории Луганской области, заочно уведомлён о подозрении.

Продолжается проведение следственных действий с целью установления других участников группы, причастных к незаконной сделке, в том числе лиц, находящихся на территории так называемой ЛНР.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одессе оперативники Управления миграционной полиции разоблачили схему незаконного завладения социальными выплатами, предусмотренными государством для внутренне перемещённых лиц.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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