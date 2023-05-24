Прокуратура заставила одесское предприятие уплатить налог на соцстрах в сумме 3,6 млн

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора предприятия по комплексному обслуживанию объектов, который умышленно уклонялся от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

По сообщению прокуратуры, следствием установлено, что директор предприятия, занимающегося комплексным обслуживанием многоквартирных домов и придомовых территорий, за период с февраля 2022 по январь 2023 годов допустил задолженность по выплатам единого социального взноса более чем на 3,6 млн гривен.

Благодаря вмешательству прокуратуры в ходе досудебного расследования государству возмещён ущерб в полном объёме.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы территориального управления БЭБ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, благодаря вмешательству прокуратуры строительное предприятие уплатило в бюджет Одессы более 2 млн грн задолженного долевого участия.

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