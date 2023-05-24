Что сулит одесситам программа ООН в плане энергетической безопасности

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями ПРООН – программы развития Организации Объединённых Наций в Украине.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, основная тема встречи – энергетическая безопасность города.

«Вместе с городскими властями мы продолжаем реализовывать проект создания резервного питания критической инфраструктуры города», – отметил технический лидер команды по энергетике и критической инфраструктуре ПРООН в Украине Александр Харченко.

Отмечается, что Одесса уже давно работает с ПРООН и реализовала ряд важных проектов.

«Я благодарен вам за успешное сотрудничество. Мы вместе с вами восстановили несколько укрытий в нашем городе и будем рады сотрудничеству в энергетической сфере», – сказал мэр Геннадий Труханов.

На встрече финализирован план работы над защитой критической инфраструктуры, который будет реализован уже в этом году.

Для справки. Одним из главных приоритетов Программы развития ООН в Украине является развитие мира и восстановление пострадавших от войны районов, а также поддержка внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).

Фото и видео: «Одесса»

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