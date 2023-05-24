Российский корабль «Иван Хурс» атакован неустановленными «морскими дронами»

Разведывательный российский корабль «Иван Хурс», введённый в состав Черноморского флота РФ в 2018 году, был атакован неустановленными «морскими дронами» в 74 километрах к северу от Босфора.

Об этом сообщает Defense Express.

«Корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» сегодня, 24 мая, около 05:30 был атакован неустановленными «морскими дронами» в 74 километрах к северу от Босфора. Об этом сообщают сами рашистские военкоры, в то же время официальное подтверждение со стороны РФ информация, конечно, пока не получила», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в атаке участвовало сразу три дрона, тип которых не называется.

По информации российских СМИ, «атака была отбита», а по «предварительным данным, корабль не получил повреждений».

Для справки. «Иван Хурс» проекта 18280 является разведывательным кораблём, уникальным для Черноморского флота РФ и одним из двух вообще на всех российских флотах. Он был спущен на воду только в 2017 году и введён в состав ЧФ в 2018 году. Корабль оборудован разнообразными комплексами радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, а также системами связи для обеспечения управления флотом. Декларируется, что корабль предназначен для слежки за комплексами противоракетной обороны, а точный состав аппаратуры не разглашается.

В то же время из всего вооружения у него несколько тумбовых пулемётных установок МТПУ для 14,5-мм КПВТ и несколько ПЗРК. Экипаж корабля – 120 человек.

Отмечается, что дальность примерного района, где был атакован «Иван Хурс», от контролируемой территории Украины составляет более 400 км.

Как сообщала Одесса News, по словам руководителя объединённого пресс-центра оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, Черноморский флот России оказался практически в ловушке, и даже при желании вывести его из Чёрного моря у России нет такой возможности. Оккупанты могут разве что рассредоточить его по всей акватории Чёрного моря.

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